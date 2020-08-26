Подполковник СБУ продавал данные о телефонных разговорах людей
26 августа, 2020, 21:18
Прокурорами Специализированной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Установлено, что сотрудник СБУ для заработка нарушал тайну телефонных разговоров.
В частности, на основании поддельных документов он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговоры абонентов мобильной связи, в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс грн.
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