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Espreso.tvОбществоПодполковник СБУ продавал данные о телефонных разговорах людей

Подполковник СБУ продавал данные о телефонных разговорах людей


фото: Слово і Діло
Прокурорами Специализированной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Установлено, что сотрудник СБУ для заработка нарушал тайну телефонных разговоров.

В частности, на основании поддельных документов он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговоры абонентов мобильной связи, в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс грн.

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