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Espreso.tvОбществоПод Киевом, на Одесской трассе, две фуры попали в ДТП: один водитель госпитализирован. Движение затруднено

Под Киевом, на Одесской трассе, две фуры попали в ДТП: один водитель госпитализирован. Движение затруднено


фото: Вартові.Еспресо
26 августа в районе села Вита-Почтовая под Киевом перед светофором столкнулись две фуры: водителя фуры, которая врезалась в другую госпитализировали

О ДТП сообщают Вартови.Еспресо.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором чудом уцелел человек, произошло под Киевом, на трассе Киев-Одесса. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, два грузовика двигались в направлении Киева, один за другим.

Перед светофором у Вити-Почтовой водитель первого грузовика остановился, а вот для водителя второй появление светофора и торможение первого грузовика стало полной неожиданностью, из-за чего второй грузовик на немалой скорости влетел в первый. От столкновения кабина превратилась в груду металлолома, в которой лишь чудом уцелел дальнобойщик. Тем не менее он все равно получил травмы, с которыми был госпитализирован. В результате ДТП наблюдается затруднение в движении в направлении Киева.

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