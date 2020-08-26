Перемирие на Донбассе: боевики осуществили выстрел из гранатомета

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции из автоматического станкового гранатомета у Хутора Вольный.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате выстрела, нет.

При этом отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохраняется в полной мере.

25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва, вероятно, на противопехотной осколочной мини натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудниками Нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов населенного пункта Новотроицкое Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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