Официальный курс: евро продолжает дешеветь

26 августа, 2020, 09:33

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 26 августа 2020 года на отметке 27,44 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 25 августа курс составлял 27,39 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 26 августа установлен на уровне 32,41 грн/евро. По состоянию на 25 августа курс составлял 32,46 грн/евро.

На наличном рынке 26 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,40, продают - по 27,50 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,35 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,47-29 грн/$.

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