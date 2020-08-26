Незаконные аресты и пытки: ООН назвала распространенные нарушения прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму
Об этом в Facebook сообщила Мониторинговая миссия ООН в Украине.
"Незаконные и произвольные задержания и содержание под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты - распространенные нарушения прав человека... связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие выводы основываются на более 1,3 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге почти 1,3 тыс. судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тыс. судебных документов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос