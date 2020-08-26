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Espreso.tvМирНезаконные аресты и пытки: ООН назвала распространенные нарушения прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Незаконные аресты и пытки: ООН назвала распространенные нарушения прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Мониторинговая миссия ООН назвала самые распространенные нарушения прав человека на оккупированной территории Донбасса и Крыма. Среди них пытки и отсутствие правовой защиты

Об этом в Facebook сообщила Мониторинговая миссия ООН в Украине.

"Незаконные и произвольные задержания и содержание под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты - распространенные нарушения прав человека... связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие выводы основываются на более 1,3 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге почти 1,3 тыс. судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тыс. судебных документов.

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