Не России нас учить: Литва ответила на обвинения во вмешательстве в дела Беларуси
Об этом сообщает Delfi .
«Не России учить о применении насилия и вмешательства в дела других стран. Знаем по опыту, что уж точно не им нас учить", - сказал Линас Линкявичюс.
Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.
"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желания "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому решить нынешнее непростое положение дел, глава Литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не России учить правилам этикета, которых она сама давно не придерживается", - ответил ей Линкявичюс.
Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мыслей.
"Только один момент, когда мы вмешались: помогли людям, перед которыми возникла угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать, здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал министр.
Литва приняла несколько представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.
Как сообщалось, МИД Литвы вводит национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
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