Не России нас учить: Литва ответила на обвинения во вмешательстве в дела Беларуси

26 августа, 2020, 18:01

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал необоснованными обвинения России по поводу вмешательства Вильнюса во внутренние дела Беларуси

Об этом сообщает Delfi .

«Не России учить о применении насилия и вмешательства в дела других стран. Знаем по опыту, что уж точно не им нас учить", - сказал Линас Линкявичюс.

Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.

"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желания "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому решить нынешнее непростое положение дел, глава Литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не России учить правилам этикета, которых она сама давно не придерживается", - ответил ей Линкявичюс.

Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мыслей.

"Только один момент, когда мы вмешались: помогли людям, перед которыми возникла угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать, здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал министр.

Литва приняла несколько представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.

Как сообщалось, МИД Литвы вводит национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.

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