НБУ запустил в обращение монету "День памяти павших защитников Украины"
26 августа, 2020, 22:35
Национальный банк Украины запустил в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины" номиналом 10 грн
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Посвящена увековечиванию героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В новейшей истории нашего государства и украинского войска запечатлены подвиги воинов, которые самоотверженно обороняли нашу землю", - говорится в сообщении.
Тираж - один миллион монет.
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос