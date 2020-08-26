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Espreso.tvОбществоНБУ запустил в обращение монету "День памяти павших защитников Украины"

НБУ запустил в обращение монету "День памяти павших защитников Украины"

Национальный банк Украины запустил в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины" номиналом 10 грн

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвящена увековечиванию героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В новейшей истории нашего государства и украинского войска запечатлены подвиги воинов, которые самоотверженно обороняли нашу землю", - говорится в сообщении.

Тираж - один миллион монет.

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