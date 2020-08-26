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Espreso.tvОбществоНАПК предупредило партии о невозможности заниматься благотворительностью во время избирательной кампании

НАПК предупредило партии о невозможности заниматься благотворительностью во время избирательной кампании


фото: 5.ua
В Национальном агентстве предотвращения коррупции назвали партийную благотворительность во время избирательной гонки косвенным подкупом избирателей

Об этом говорится в заявлении НАПК.

"Политические партии во время ведения уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность. Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью", - говорится в сообщении агентства .

В НАПК подчеркнули, что благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса, который начинается через 50 дней в местные выборы, содержит признаки косвенного подкупа выборов. Подкуп избирателей наказывается в рамках уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

НАПК ссылается на нормы законов о политических партиях и о благотворительной деятельности, Уголовный и Избирательный кодекс, Конституцию Украины и решения Конституционного суда от 12 июня 2007 года.

  • Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

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