На Николаевщине мужчина "заминировал" поезд, потому что опаздывал на него

26 августа, 2020, 16:10

Человек, опоздав на поезд, решил сообщить о его "минировании"

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

Через анонимное телефонное сообщение об угрозе взрыва от неизвестного мужчины в поезде сообщением "Николаев-Киев" правоохранители провели эвакуацию около 700 пассажиров.

Поезд совершил экстренную остановку. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, скорая и спасатели ГСЧС.

Специалисты провели тщательный осмотр вагонов: взрывчатки не нашли. Через несколько часов полиция нашла 36-летнего "минера" - жителя Черниговской области.

Мужчина объясняет, что направлялся домой из Херсонской области, где находился на отдыхе. Он доехал до Николаева и должен был сесть на поезд, но опоздал.