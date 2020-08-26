На Николаевщине мужчина "заминировал" поезд, потому что опаздывал на него
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.
Через анонимное телефонное сообщение об угрозе взрыва от неизвестного мужчины в поезде сообщением "Николаев-Киев" правоохранители провели эвакуацию около 700 пассажиров.
Поезд совершил экстренную остановку. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, скорая и спасатели ГСЧС.
Специалисты провели тщательный осмотр вагонов: взрывчатки не нашли. Через несколько часов полиция нашла 36-летнего "минера" - жителя Черниговской области.
Мужчина объясняет, что направлялся домой из Херсонской области, где находился на отдыхе. Он доехал до Николаева и должен был сесть на поезд, но опоздал.
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