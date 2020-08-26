На Львовщине за сутки еще 171 человек заболел коронавирусом

26 августа, 2020, 08:55

За последние сутки на Львовщине провели 1203 ПЦР-теста, из которых 171 - положительный

Как сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, по состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждено 13560 случаев инфицирования коронавируса, из них 367 - летальные. За вчера лабораторные центры провели 1203 ПЦР-тесты. Следовательно, 171 - положительный, передает Еспресо.Захид.

Среди новых больных - 83 львовян. Остальные - жители сел и городов области. В холодильнике осталось еще 520 проб. Три человека умерли за последние сутки.

Вместе с тем 3 955 пациентов уже выздоровели.

Добавим, Львовщина уже вторую неделю не является первой по количеству новых больных COVID-19. Однако загруженность больниц Львовщины составляет около 53%. Ситуацию в области оценивают как стабильно сложную.