 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине за сутки еще 171 человек заболел коронавирусом

На Львовщине за сутки еще 171 человек заболел коронавирусом

За последние сутки на Львовщине провели 1203 ПЦР-теста, из которых 171 - положительный

Как сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, по состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждено 13560 случаев инфицирования коронавируса, из них 367 - летальные. За вчера лабораторные центры провели 1203 ПЦР-тесты. Следовательно, 171 - положительный, передает  Еспресо.Захид.

Среди новых больных - 83 львовян. Остальные - жители сел и городов области. В холодильнике осталось еще 520 проб. Три человека умерли за последние сутки.

Вместе с тем 3 955 пациентов уже выздоровели.

Добавим, Львовщина уже вторую неделю не является первой по количеству новых больных COVID-19. Однако загруженность больниц Львовщины составляет около 53%. Ситуацию в области оценивают как стабильно сложную.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать