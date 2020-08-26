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Espreso.tvОбществоНа Киевщине произошло ДТП с участием подростков, есть погибшие

На Киевщине произошло ДТП с участием подростков, есть погибшие

В городе Березань Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, погибли два человека

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Отмечается, водитель Chevrolet не справился с управлением и въехал в бетонный забор домовладения. В автомобиле на момент столкновения находились водитель и четверо пассажиров.

В результате аварии 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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