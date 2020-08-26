На границе задержали автобус, в котором везли 500 литров контрабандного виски
Об этом сообщили в пресс-службе Галицкой таможни.
Отмечается, что вчера, 25 августа, в пункт пропуска "Краковец - Корчева" из Республики Польши прибыл 39-летний житель Львова на микроавтобусе. "Перед началом таможенного контроля гражданину была выдана для заполнения таможенная декларация и разъяснены таможенные правила. Во время письменного декларирования он заявил о наличии у него только личных вещей. Однако при осмотре авто в багажном отсеке обнаружены незадекларированные по установленной форме 480 бутылок виски ТМ "JAMESON IRISH WHISKEY" без акцизных марок объемом по 1л каждая", - говорится в сообщении.
По данному факту сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 ТКУ. Незадекларированный товар изъят. Его стоимость установят дополнительно. Дело направят в суд.
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