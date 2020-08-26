На границе задержали автобус, в котором везли 500 литров контрабандного виски

26 августа, 2020, 09:29

480 бутылок национального алкогольного напитка Шотландии и Ирландии пытались незаконно перевезти через границу

Об этом сообщили в пресс-службе Галицкой таможни.

Отмечается, что вчера, 25 августа, в пункт пропуска "Краковец - Корчева" из Республики Польши прибыл 39-летний житель Львова на микроавтобусе. "Перед началом таможенного контроля гражданину была выдана для заполнения таможенная декларация и разъяснены таможенные правила. Во время письменного декларирования он заявил о наличии у него только личных вещей. Однако при осмотре авто в багажном отсеке обнаружены незадекларированные по установленной форме 480 бутылок виски ТМ "JAMESON IRISH WHISKEY" без акцизных марок объемом по 1л каждая", - говорится в сообщении.



По данному факту сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 ТКУ. Незадекларированный товар изъят. Его стоимость установят дополнительно. Дело направят в суд.