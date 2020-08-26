 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек

МИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики, в первый входили 32 человека.

"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила она.

Читайте также: Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет ЕС

Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать