МИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек

26 августа, 2020, 13:02

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики, в первый входили 32 человека.

"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила она.

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Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.

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