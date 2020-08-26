МИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек
Об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.
Это второй вариант санкционного листа балтийской республики, в первый входили 32 человека.
"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила она.
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Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.
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