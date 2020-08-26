Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, - Данилов
26 августа, 2020, 18:25
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в мире сейчас идет биологическая война
Об этом он заявил во время встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне, говорится на сайте СНБО.
"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил Данилов.
При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.
По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже чем ядерное оружие".
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