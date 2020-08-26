Месть Константинополю за Томос: РПЦ будет проповедовать среди папуасов

26 августа, 2020, 14:48

Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа-Новую Гвинею

Синод решил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, которая была основана в 2018 году после того, как появилась Православная церковь Украины.

Русская церковь рассматривает эти действия как "расширение влияния Константинополя", а потому решила пойти в Африку, которая негласно находится под опекой Константинополя, пишет российский Интерфакс.

Ни Папуа-Новая Гвинея, ни Восточный Тимор никогда не были площадкой для работы православных миссионеров.

Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (вместе с Филиппинами). Католики здесь составляют около 98% жителей, протестанты - 1%, мусульмане - 1%.

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В Папуа-Новой Гвинее 96% считают себя христианами: из них около четверти - католики, пятая часть - лютеране, есть также адвентисты, пятидесятники и англикане. Также много папуасов сочетают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Напомним, 24 августа Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с 29-й годовщиной Независимости Украины.

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