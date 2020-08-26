Лукашенко использует НАТО как повод для разгона демонстрантов, - Столтенберг
26 августа, 2020, 17:28
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Беларуси используют Альянс как повод для силового разгона демонстрантов
Об этом генеральный секретарь НАТО заявил во время выступления в Берлине, передает Reuters.
"НАТО не наращивает силы в регионе, поэтому любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО в качестве оправдания или повод для разгона демонстрантов в своей собственной стране - это абсолютно неправильно и совершенно неправомерно", - сказал Столтенберг.
- Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность войска в связи с якобы наращиванием сил со стороны НАТО вблизи границ.
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