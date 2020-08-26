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Espreso.tvСпортЛучше проигрывать, чем вот так выигрывать: Ахметов не оценил победу "Динамо" над "Шахтером"

Лучше проигрывать, чем вот так выигрывать: Ахметов не оценил победу "Динамо" над "Шахтером"


фото: Getty Images
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов доволен игрой своей команды в Суперкубке Украины против киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о разговоре с Ахметовым.

"Мы играли достаточно хорошо. Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента - он любит хороший футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, который показывало "Динамо". Для него это всегда сверхважно", - сказал Срна.

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