Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью
Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi .
Однако, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, пока неясно. Решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.
"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - пояснил Кариньш причину такого решения.
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Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.
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