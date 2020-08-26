Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью

26 августа, 2020, 12:00

Латвия допускает прекращение торговли электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЕС) в Островце

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi .

Однако, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, пока неясно. Решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - пояснил Кариньш причину такого решения.

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Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.

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