Киевстар запустил услугу оплаты страхового полиса с мобильного счета

26 августа, 2020, 12:22

Мобильный оператор "Киевстар" совместно с маркетплейсом страховых компаний УкрФинСервис запустил услугу оплаты страхового полиса с мобильного счета

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора "Киевстар".

"В рамках партнерства с УкрФинСервис, маркетплейсом для страховых компаний, мобильный оператор "Киевстар" запустил новую услугу для абонентов предоплаченной связи - оплату страхового полиса с мобильного счета", - говорится в сообщении.

Так, абоненты Киевстар до конца 2020 года при оплате страховых полисов Зеленая карта, ОСАГО, полиса медицинского страхования (в том числе на случай заболевания COVID-19) с мобильного счета Киевстар получают 10% кэшбек от стоимости полиса на свой мобильный счет. При оплате туристической страховки с мобильного счета - 15% кэшбек от стоимости полиса на мобильный счет.

В пресс-службе объяснили: чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать страховой полис на сайте маркетплейса УкрФинСервис, выбрать способ оплаты "Смарт-деньги" от Киевстар. При этом на мобильном счете клиента должна быть сумма не менее чем сумма стоимости страхового полиса. После оплаты абонент получает кэшбек на мобильный счет.

"Все договоры, кроме Зеленой карты, на покупку страховых полисов оформляются в электронном виде и приходят покупателю по электронной почте в течение нескольких минут после оплаты", - отметили в пресс служба.

В компании добавили, что сейчас услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи Киевстар.

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