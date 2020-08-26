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Espreso.tvОбществоКриклий заявил, что Кабмин не будет запрещать въезд и выезд украинцев за границу

Криклий заявил, что Кабмин не будет запрещать въезд и выезд украинцев за границу


фото: dpsu.gov.ua
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство не планирует запрещать выезд за границу гражданам Украины

Об этом он заявил эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

На вопрос не будет ли у Кабмина намерения распространить запрет на въезд и выезд украинцев, Криклий заявил: "Во-первых, украинцы точно выедут. Мы всегда возвращаем наших украинцев. Волноваться не за что. В настоящее время до конца сентября, чтобы немножко спала эта ситуация с ростом заболеваемости. Она выровняется и, я уверен, после этого снова восстановится стабильная регулярная авиация. Регулярная авиация не прекращается, но уже смогут иностранцы, в том числе с туристической целью, посещать Украину".

По его словам, правительство не видит предпосылок для того, чтобы решение о запрете на въезд украинцев принимали другие страны.

"Пока мы не видим предпосылок для того, чтобы зеркальные решения принимали другие страны. Более того, Европа и так не принимает наших граждан с туристической целью. Так как Украина относится к "красной" зоне заболеваемости, они не принимают даже с имеющимися ПЦР-тестами", - заметил министр.

  • Кабинет министров Украины принял решение, чтобы закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября.

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