Коронавирус: Польша может запретить авиарейсы из Украины со следующей недели
Об этом пишет Европейская Правда.
Согласно сообщению, накануне Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает 50.
Отмечается, что в следующий раз список будет обновляться 1 сентября.
При этом, по информации издания, Украина упоминается в списке стран, которые, вероятно, попадут в "красную" зоны - в связи с ростом в них количества заражений.
Кроме того, среди европейских стран, в списке также - Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако и Румыния.
В ЕП отметили, что, по информации МИД Польши, при сохранении тенденции к росту заболеваемости, список может быть расширен и на эти страны.
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