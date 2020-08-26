Коронавирус: Польша может запретить авиарейсы из Украины со следующей недели

26 августа, 2020, 13:51

Польша, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, со следующей недели может внести Украину в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы,

Об этом пишет Европейская Правда.

Согласно сообщению, накануне Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает 50.

Отмечается, что в следующий раз список будет обновляться 1 сентября.

При этом, по информации издания, Украина упоминается в списке стран, которые, вероятно, попадут в "красную" зоны - в связи с ростом в них количества заражений.

Кроме того, среди европейских стран, в списке также - Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако и Румыния.

В ЕП отметили, что, по информации МИД Польши, при сохранении тенденции к росту заболеваемости, список может быть расширен и на эти страны.

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