Кабмин запретил работу развлекательных заведений из-за невыполнения карантинных требований

26 августа, 2020, 14:41

Кабинет министров Украины запретил проведение концертов, дискотек, деятельность ночных клубов и заведений общественного питания

Соответствующий проект постановления Кабинет министров принял на заседании правительства.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проект постановления предусматривает усилить ограничительные меры в регионах, где установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.

"А именно: запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, работу заведений общественного питания с организацией досуга", - сказал Степанов.

Кроме того, по его словам, Минздрав совместно с Минкультом отработал запрет концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

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