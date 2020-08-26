Кабмин запретил работу развлекательных заведений из-за невыполнения карантинных требований
Соответствующий проект постановления Кабинет министров принял на заседании правительства.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проект постановления предусматривает усилить ограничительные меры в регионах, где установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.
"А именно: запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, работу заведений общественного питания с организацией досуга", - сказал Степанов.
Кроме того, по его словам, Минздрав совместно с Минкультом отработал запрет концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.
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