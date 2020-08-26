Кабмин утвердил перечень запрещенных к приватизации госпредприятий

26 августа, 2020, 15:53

Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации"

Соответствующий проект закона "О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации" Кабинет министров одобрил во время заседания.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, в перечень вошли 9 акционерных обществ, в уставных капиталах которых государству принадлежит более 50% + 1 акция.

"Это в первую очередь предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или деятельность которых имеет критическое значение для общества", - отметил Петрашко.

Он добавил, что в этот перечень также предлагается включить 74 хозяйственных общества и объединения, в которых 100% корпоративных акций принадлежат государству, а также 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства. Также в перечень предлагается внести 102 государственных предприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества.

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