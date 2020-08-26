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Espreso.tvОбществоГоскино завершило съемки приквела к фильму "Червоный" по одноименному роману Кокотюхи

Госкино завершило съемки приквела к фильму "Червоный" по одноименному роману Кокотюхи


фото: Держкіно
В Украине завершили снимать фильм "Червоный. Без линии фронта" по книге писателя Андрея Кокотюхи, которая рассказывает о событиях, которые произошли в сюжете первой книги и фильма в 1930-х

Об этом сообщает Госкино, передает "Радио Свобода".

Кинолента режиссеров Зазы Буадзе и Тараса Ткаченко получила государственную финансовую поддержку в размере 21,7 млн грн при общей стоимости производства в 43,5 млн грн.

Режиссерами-постановщиками фильма является Заза Буадзе и Тарас Ткаченко, автором сценария - Андрей Кокотюха, оператором-постановщиком - Александр Земляной.

"30-е годы ХХ века. Западная Украина находится во власти Польской республики. Даныло Червоный - обычный студент. Вместе с друзьями, украинскими студентами, он увлечен идеей создания Украинского независимого государства. Попав под влияние радикалов, четверо друзей вступают в вооруженное противостояние с польской властью. Однако когда польская тайная полиция выходит на их след, ребята оказываются перед выбором, который навсегда меняет обычную жизнь и разводит их по разные стороны баррикад", - говорится в описании фильма на сайте.

Отмечается, что на экраны кинотеатров лента попадет в октябре 2020 года.

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