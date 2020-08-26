Футболиста "Шахтера" вызвали в сборную Грузии
26 августа, 2020, 15:46
Защитник донецкого "Шахтера" Давит Хочолава получил вызов в сборную Грузии по футболу
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Центрбэк прибудет в расположение сборной 31 августа. Национальную команду Грузии ожидают два матча Лиги наций. 5 сентября против Эстонии и 8 сентября с Северной Македонией.
В прошлом сезоне 27-летний Давит Хочолава провел 16 матчей. За свою карьеру футболист успел 21 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Грузии.
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