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Espreso.tvСпортФутболиста "Шахтера" вызвали в сборную Грузии

Футболиста "Шахтера" вызвали в сборную Грузии


фото: shakhtar.com
Защитник донецкого "Шахтера" Давит Хочолава получил вызов в сборную Грузии по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Центрбэк прибудет в расположение сборной 31 августа. Национальную команду Грузии ожидают два матча Лиги наций. 5 сентября против Эстонии и 8 сентября с Северной Македонией.

В прошлом сезоне 27-летний Давит Хочолава провел 16 матчей. За свою карьеру футболист успел 21 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Грузии.

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