ФБР задержало россиянина, который готовил кибератаку
Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Отмечается, что 27-летний Егор Крючков прибыл в США по туристической визе. Он несколько раз встречался с работником компании из штата Невада и предлагал ему 1 миллион долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.
Таким образом, по информации правоохранителей, россиянин хотел получать важные данные с серверов компании, чтобы потом шантажировать ее, угрожая их обнародованием.
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Когда с Крючковым связались служащие ФБР, он пытался выехать из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Однако его задержали 22 августа.
Судья определил, что россиянин будет находиться под стражей на время рассмотрения дела в суде.
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