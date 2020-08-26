ФБР задержало россиянина, который готовил кибератаку

26 августа, 2020, 13:09

Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Отмечается, что 27-летний Егор Крючков прибыл в США по туристической визе. Он несколько раз встречался с работником компании из штата Невада и предлагал ему 1 миллион долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.

Таким образом, по информации правоохранителей, россиянин хотел получать важные данные с серверов компании, чтобы потом шантажировать ее, угрожая их обнародованием.

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Когда с Крючковым связались служащие ФБР, он пытался выехать из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Однако его задержали 22 августа.

Судья определил, что россиянин будет находиться под стражей на время рассмотрения дела в суде.

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