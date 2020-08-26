 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС должен конкретно объяснить условия для получения Украиной полноправного членства, - Зеленский

ЕС должен конкретно объяснить условия для получения Украиной полноправного членства, - Зеленский


фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной членства в Европейском Союзе

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать, и сколько нужно времени на это.

"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - сказал президент.

В то же время, как отметил Зеленский, страны Европы и ЕС поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать