ЕС должен конкретно объяснить условия для получения Украиной полноправного членства, - Зеленский

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать, и сколько нужно времени на это.

"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - сказал президент.

В то же время, как отметил Зеленский, страны Европы и ЕС поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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