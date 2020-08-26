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Espreso.tvОбществоДжонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после коронавируса, - СМИ

Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после коронавируса, - СМИ


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса, пишут британские СМИ со ссылкой на слова родственника советника Джонсона

Первой об этом написала газета The Times в одной из своих колонок. В заметке говорилось, что читательница издания разговаривала с тестем Доминика Камингса, советника британского премьера. Тот рассказал ей, что Джонсон якобы все еще страдает от последствий коронавируса, которым он переболел этой весной, что британский премьер никогда не выздоровеет и планирует в начале следующего года уйти в отставку.

Хамфри Уэйкфилд, тесть Камингса, в разговоре с женщиной даже сравнил Джонсона с "травмированным конем", у которого проблемы имеют хронический характер. "Если вы вернете к работе лошади, когда он травмирован, он никогда не выздоровеет", - цитирует его слова The Times.

Агентство Bloomberg пишет, что пресс-служба Джонсона не ответила на запрос о комментарии, однако британские официальные лица в частном порядке назвали эти утверждения нелепыми.

Также издание Business Insider со ссылкой на источник на Даунинг-стрит сообщает, что он называет эти заявления "полной чушью".

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Джонсон перенес коронавирус в апреле 2020 года. Симптомы коронавируса обнаружили у него 27 марта. 5 апреля Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне. Он провел три ночи в палате интенсивной терапии, прежде чем вернулся в обычную палату после того, как его состояние улучшилось.

27 апреля Борис Джонсон впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус.

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