Двое военных ООС подорвались на запрещенной мине
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Командование Объединенных сил сообщает, что 25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты, во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2", - говорится в сообщении.
Отметим, что этот тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года, которой предусмотрен запрет мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте.
В результате взрыва военные получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное
Противопехотная мина была заброшена дистанционным методом.
Командование Объединенных сил сообщает, что 25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation среде, 26 августа 2020
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