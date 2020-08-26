Двое военных ООС подорвались на запрещенной мине

26 августа, 2020, 10:59

25 августа в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мини натяжного действия ПОМ-2

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Командование Объединенных сил сообщает, что 25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты, во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Отметим, что этот тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года, которой предусмотрен запрет мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте.

В результате взрыва военные получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное

Противопехотная мина была заброшена дистанционным методом.

Командование Объединенных сил сообщает, что 25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время ... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation среде, 26 августа 2020