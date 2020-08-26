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Espreso.tvОбществоДепутат Киевсовета Яловой заразился COVID-19

Депутат Киевсовета Яловой заразился COVID-19

Депутат Киевского городского совета, председатель экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом

Об этом Яловой сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, вчера пришел результат теста на коронавирус. Положительный. Я чувствую себя неплохо. Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест, и подтвердилось, что у меня коронавирус", - написал Яловой.

Он также добавил, что останется на самоизоляции и будет работать дистанционно.

Друзья, вчера пришел результат теста на коронавирус. Положительный. Я чувствую себя неплохо. Учитывая общую ситуацию с ...

Опубликовано Константином Яловым Среда, 26 Август 2020

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