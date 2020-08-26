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Espreso.tvОбществоБукеровскую премию впервые получила автор из Нидерландов: за дебютный роман

Букеровскую премию впервые получила автор из Нидерландов: за дебютный роман

Нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Букеровскую премию за дебютный роман "Вечер наступает"

Об этом сообщает Укринформ .

28-летняя Лукас Риневельд стала первой нидерландской писательницей, которая получила Букера.

Роман "Вечер наступает" рассказывает о фермерской семье, которая потеряла сына в результате несчастного случая.

"Это роман о семье, которая выходит из равновесия, когда умирает один из детей", - отметила автор.

В основу произведения положен факт из биографии писательницы. Когда Марике исполнилось три, ее брат погиб под колесами автобуса.

Международная Букеровская премия - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, вручаемая за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.

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