Букеровскую премию впервые получила автор из Нидерландов: за дебютный роман

28-летняя Лукас Риневельд стала первой нидерландской писательницей, которая получила Букера.

Роман "Вечер наступает" рассказывает о фермерской семье, которая потеряла сына в результате несчастного случая.

"Это роман о семье, которая выходит из равновесия, когда умирает один из детей", - отметила автор.

В основу произведения положен факт из биографии писательницы. Когда Марике исполнилось три, ее брат погиб под колесами автобуса.

Международная Букеровская премия - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, вручаемая за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.