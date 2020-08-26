 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБританская армия может полностью отказаться от танков, - СМИ

Британская армия может полностью отказаться от танков, - СМИ


фото: belvpo
Военное руководство Великобритании рассматривает возможность отказа от танков в армии, отдав приоритет противодействию угрозам в киберпространстве

Об этом сообщает The Times .

Информация о дискуссии на эту тему появилась на фоне сообщений о резком росте расходов на модернизацию 227 танков Challenger 2 и 366 боевых машин пехоты Warrior в армии Великобритании. Challenger 2 является основным боевым танком британской армии.

Еще в прошлом году в министерстве обороны страны заявили, что кибермощности, космические и другие технологии должны получить больше инвестиций.

"Мы знаем о необходимости смелых решений, чтобы должным образом защитить британскую систему безопасности и сбалансировать оборонные интересы, чтобы противостоять новым угрозам, с которыми сталкиваемся", - информируют в военном ведомстве.

Как отмечает издание, идею утилизировать танки могли выдвинуть чиновники Пентагона и НАТО.

Сейчас Великобритания выясняет мнение партнеров по Альянсу об идее отказаться от тяжелой бронетехники. Как ожидается, Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать