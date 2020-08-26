Британская армия может полностью отказаться от танков, - СМИ

26 августа, 2020, 11:03

Военное руководство Великобритании рассматривает возможность отказа от танков в армии, отдав приоритет противодействию угрозам в киберпространстве

Об этом сообщает The Times .

Информация о дискуссии на эту тему появилась на фоне сообщений о резком росте расходов на модернизацию 227 танков Challenger 2 и 366 боевых машин пехоты Warrior в армии Великобритании. Challenger 2 является основным боевым танком британской армии.

Еще в прошлом году в министерстве обороны страны заявили, что кибермощности, космические и другие технологии должны получить больше инвестиций.

"Мы знаем о необходимости смелых решений, чтобы должным образом защитить британскую систему безопасности и сбалансировать оборонные интересы, чтобы противостоять новым угрозам, с которыми сталкиваемся", - информируют в военном ведомстве.

Как отмечает издание, идею утилизировать танки могли выдвинуть чиновники Пентагона и НАТО.

Сейчас Великобритания выясняет мнение партнеров по Альянсу об идее отказаться от тяжелой бронетехники. Как ожидается, Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

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