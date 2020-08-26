Байден обещает Украине летальное вооружение, если победит на выборах

26 августа, 2020, 10:20

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поздравил украинцев с 29-й годовщиной независимости страны и заявил, что в роли президента даст понять РФ, что она должна прекратить агрессию и оккупацию Украины, а также предоставит Украине необходимую экономическую и военную поддержку

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованной на странице его избирательной кампании.

"Сегодня я присоединяюсь к украинцам и американцам украинского происхождения в праздновании 29-й годовщины независимости Украины, хотя этот праздник является горьким напоминанием о бедственном положении украинцев, живущих в условиях незаконной российской оккупации в Крыму и на востоке Украины. Как сенатор и вице-президент я решительно поддерживал постоянное стремление Украины стать современной демократической европейской державой, в которой все граждане могут жить в мире и процветании", - говорится в сообщении.

Байден добавил, что в ходе шести визитов в Украину в должности вице-президента США он видел прогресс, которого достигла страна, а также сложности последних шести лет, когда украинцам приходилось вести бой на два фронта: против российской агрессии и за верховенство права внутри страны.

Байден напомнил, что администрация Барака Обамы помогала Украине защищаться от российской агрессии, применяя жесткие санкции, и объединяя союзников для финансовой, политической и военной поддержки Киева.

Он заявил, что в случае победы на выборах президента США, даст понять РФ, что она должна прекратить агрессию против Украины, и предоставит украинскому государству необходимую поддержку.

"Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение", - говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что Вашингтон и впредь будет призывать Украину проводить жизненно важные реформы.

"Вместе мы будем работать над тем, чтобы праздновать День независимости Украины как мирной, единой, суверенной, демократической и процветающей страны", - подчеркнул он.

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В своем заявлении Байден также заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп "отказывается противостоять Владимиру Путину за нападения России на Украину, даже намекая несколько раз, что Крым по праву является российской территорией".

"Он отказался от жизненно важной военной помощи, пытаясь заставить президента Украины (Владимира) Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении.

Также Байден обвинил Трампа в том, что тот "оттеснил профессиональных дипломатов от разработки политики в отношении Украины и неоднократно ставил свои личные интересы выше интересов Соединенных Штатов".

Ранее сообщалось, что 19 августа Демократическая партия США официально утвердила Джо Байдена своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года.

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