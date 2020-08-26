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Espreso.tvЭкономикаАвиакомпания WindRose с октября начнет выполнять рейсы из Украины в Хорватию

Авиакомпания WindRose с октября начнет выполнять рейсы из Украины в Хорватию


фото: zaxid.net
Планируется, что WindRose выполнять рейсы из Киева в Загреб дважды в неделю

Об этом написал в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Ожидаем, что с 04.10 WindRose дважды в неделю будет сообщать тесно связанные между собой Киев и Загреб", - написал он.

Как отмечается на сайте WindRose, с 4 октября запланированы рейсы из Киева в Загреб и в обратном направлении. Так, из аэропорта "Борисполь" рейс будет отправляться в 11.30 и прибывать в аэропорт Загреба в 12.40. В обратном направлении вылет запланирован в тот же день в 13.25, а прибытие - в 16.20.

Информация о деталях рейсов и цен на билеты пока не обнародована.

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