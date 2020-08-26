Автомобиль в Киеве переехал трех курсанток: водителя арестовали без права на залог

26 августа, 2020, 21:33

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права залога водителя, который покалечил трех курсанток на территории Военно-медицинской академии

Об этом сообщает ТСН.

Прокурор просил назначить ему два месяца ареста с возможностью внесения залога в 1 млн 51 тыс. грн. Адвокат заявил, что эта сумма для подзащитного непосильна.

Водитель покаялся в зале суда и заявил, что готов материально помогать семьям пострадавших курсанток.

В воинской части по улице Зоологическая, 4а Toyota Prius переехал троих курсанток: у одной травматическая ампутация ног.

Полиция задержала мужчину, который на территории военного колледжа в Киеве наехал на трех курсанток.

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, которых накануне зажал пьяный водитель, что перепутал переднюю и заднюю передачи, стабильно тяжелое.