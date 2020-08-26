Автомобиль в Киеве переехал трех курсанток: водителя арестовали без права на залог
26 августа, 2020, 21:33
Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права залога водителя, который покалечил трех курсанток на территории Военно-медицинской академии
Об этом сообщает ТСН.
Прокурор просил назначить ему два месяца ареста с возможностью внесения залога в 1 млн 51 тыс. грн. Адвокат заявил, что эта сумма для подзащитного непосильна.
Водитель покаялся в зале суда и заявил, что готов материально помогать семьям пострадавших курсанток.
- В воинской части по улице Зоологическая, 4а Toyota Prius переехал троих курсанток: у одной травматическая ампутация ног.
- Полиция задержала мужчину, который на территории военного колледжа в Киеве наехал на трех курсанток.
- Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, которых накануне зажал пьяный водитель, что перепутал переднюю и заднюю передачи, стабильно тяжелое.
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