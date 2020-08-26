Актер Антонио Бандерас оправился от COVID-19
Об этом он написал в Twitter.
"Через 21 день изоляции я могу сказать, что сегодня я победил инфекцию Covid-19. Я вылечился. Мои мысли обращены к тем, кому повезло меньше, чем мне, и к тем, кто пострадал больше меня. Я также желаю силы тем, кто находится в эпицентре боя ", - сообщил Бандерас.
Актер добавил к сообщению коллаж, на котором он толкает молекулы коронавируса.
- Испанский актер, звезда фильма "Зорро" Антонио Бандерас 10 августа заразился коронавирусом .
Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha. #Covid pic.twitter.com/IvCtOhjCSF- Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2020
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