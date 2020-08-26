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Espreso.tvОбществоАктер Антонио Бандерас оправился от COVID-19

Актер Антонио Бандерас оправился от COVID-19


фото: reuters
Испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что излечился от COVID-19

Об этом он написал в Twitter.

"Через 21 день изоляции я могу сказать, что сегодня я победил инфекцию Covid-19. Я вылечился. Мои мысли обращены к тем, кому повезло меньше, чем мне, и к тем, кто пострадал больше меня. Я также желаю силы тем, кто находится в эпицентре боя ", - сообщил Бандерас.

Актер добавил к сообщению коллаж, на котором он толкает молекулы коронавируса.

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