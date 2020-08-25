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Espreso.tvСпортЗнаменитый бегун Болт заразился коронавирусом

Знаменитый бегун Болт заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает The Sun.

Бывший бегун помещен на изоляцию, о деталях его самочувствия не сообщается. По информации источника, на прошлой неделе Болт устраивал вечеринку в честь своего 34-тия.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

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