Знаменитый бегун Болт заразился коронавирусом
25 августа, 2020, 12:14
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает The Sun.
Бывший бегун помещен на изоляцию, о деталях его самочувствия не сообщается. По информации источника, на прошлой неделе Болт устраивал вечеринку в честь своего 34-тия.
Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.
- 8 июля Усэйн Болт впервые опубликовал фотографию новорожденной дочери.
- 15 апреля Болт опубликовал фото своего победного спринта на Олимпиаде-2008 и пошутил, что именно так должен выглядеть социальная дистанция.
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