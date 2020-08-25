Жара и без осадков: синоптик Наталья Диденко о погоде 26 августа
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
Завтра, 26 августа, гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных подощить), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду, - отметила синоптик.
Температура воздуха в среду будет умеренной на Западе и Севере, + 20 ... + 25 ° C.
А вот на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет тепло, до жары, + 25 ... + 30 ° C.
В Киеве завтра, 26 августа, без осадков, около +23 ... + 24 ° C.
По словам госпожи Диденко, в выходные в Украине потеплеет.
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