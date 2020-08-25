 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным


фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть прямой диалог с Президентом России Владимиром Путиным в необходимые моменты

Об этом он заявил в интервью Euronews, передает пресс-служба ОП.

Зеленский выразил надежду, что завершить войну получится в 2020 году.

"Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну. Как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что скорее меня никто это не закончит", - отметил он.

Зеленский рассказал, что не существует другого действенного плана по урегулированию ситуации на востоке, который поддерживали бы все стороны нормандского переговорного формата.

"Если он (переговорный формат, - Ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - рассказал он.

Зеленский сообщил, что у него есть прямой диалог с Путиным в "необходимые для этого моменты".

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины.

"Я не боюсь прямого диалога с резидентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - резюмировал президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать