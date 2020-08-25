Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

25 августа, 2020, 21:57

Об этом он заявил в интервью Euronews, передает пресс-служба ОП.

Зеленский выразил надежду, что завершить войну получится в 2020 году.

"Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну. Как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что скорее меня никто это не закончит", - отметил он.

Зеленский рассказал, что не существует другого действенного плана по урегулированию ситуации на востоке, который поддерживали бы все стороны нормандского переговорного формата.

"Если он (переговорный формат, - Ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - рассказал он.

Зеленский сообщил, что у него есть прямой диалог с Путиным в "необходимые для этого моменты".

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины.

"Я не боюсь прямого диалога с резидентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - резюмировал президент.