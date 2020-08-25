Зеленский назначил нового командующего Сил спецопераций
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский заявил, что в условиях перемирия изменились задачи Операции объединенных сил.
"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", - сказал он.
Галаган - генерал-майор запаса, с 1995 по 2002 годы проходил службу в Вооруженных силах Украины.
С 2002 по 2019 - военнослужащий Службы безопасности Украины. Занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
Ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 г. был ранен при выполнении боевого задания. За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени и орденом "Богдана Хмельницкого" III степени.
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