 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за пандемии COVID-19 обнищание грозит 100 млн человек, - президент Всемирного банка

Из-за пандемии COVID-19 обнищание грозит 100 млн человек, - президент Всемирного банка


фото: НВ
Всемирный банк выделит $160 млрд для ста стран для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса

Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Голос Америки.

Согласно предварительным оценкам банка, обнищание из-за COVID-19 грозило 60 млн человек, но по новым расчетам этот показатель может составлять от 70 до 100 млн.

Малпасс допустил, что "это количество людей может вырасти", если ситуация усугубится или затянется.

Всемирный банк обязался выделить $160 млрд 100 странам в июне 2021 г. для ликвидации последствий. Но обнищание, которое определяется как доход в размере менее $1,90 в день, продолжает расти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3215790

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать