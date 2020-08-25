Взятка за поставки масок: чиновника командования Медсил ВСУ арестовали с залогом в 13 млн
25 августа, 2020, 18:30
Для начальника управления командования Медицинских Сил как вероятного организатора и соисполнителя определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора - 230 тыс грн.
Печерский районный суд арестовал подозреваемых в вымогательстве и получении почти 1 млн грн взятки за содействие в поставках медицинских масок для нужд ВСУ с возможностью внесения залога
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Для начальника управления командования Медицинских Сил как вероятного организатора и соисполнителя определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора - 230 тыс грн.
По данным следствия, эти лица получили "откат" за обеспечение победы в закупке медмасок для нужд военных.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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