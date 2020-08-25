 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзятка за поставки масок: чиновника командования Медсил ВСУ арестовали с залогом в 13 млн

Взятка за поставки масок: чиновника командования Медсил ВСУ арестовали с залогом в 13 млн

Печерский районный суд арестовал подозреваемых в вымогательстве и получении почти 1 млн грн взятки за содействие в поставках медицинских масок для нужд ВСУ с возможностью внесения залога

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Для начальника управления командования Медицинских Сил как вероятного организатора и соисполнителя определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора - 230 тыс грн.

По данным следствия, эти лица получили "откат" за обеспечение победы в закупке медмасок для нужд военных.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную при закупках средств индивидуальной защиты украинской армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать