Взрыв в общежитии военного полигона: полиция открыла производство по статье "убийство"

В пресс-релизе отмечается, что по предварительным данным взорвалась граната РГД-5.

Как сообщалось, около 17:42 24 августа в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

Полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине полиция открыла производство по статье ... Опубликовано Полиция Черниговской области понедельнике, 24 августа 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb