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Espreso.tvОбществоВзрыв в общежитии военного полигона: полиция открыла производство по статье "убийство"

Взрыв в общежитии военного полигона: полиция открыла производство по статье "убийство"

По факту взрыва в военном общежитии в городе Десне полиция открыла производство по статье "убийство"

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

"По факту взрыва в военном общежитии в городе Десне на Черниговщине полиция открыла производство по статье "убийство". В результате взрыва гранаты погиб один военнослужащий, еще двоих военных и одну гражданскую женщину доставили в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении .

В пресс-релизе отмечается, что по предварительным данным взорвалась граната РГД-5.

Как сообщалось, около 17:42 24 августа в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

Полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине полиция открыла производство по статье ...

Опубликовано Полиция Черниговской области понедельнике, 24 августа 2020

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