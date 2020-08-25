Встреча советников лидеров "нормандского" формата, которая должна была состояться 28 августа, отменена, - СМИ
25 августа, 2020, 15:36
Источники сообщают, 28 августа встреча советников глав стран "нормандской четверки" не состоится
Об этом сообщает НВ.
"Встречу советников лидеров действительно отменили", - сообщил источник, близкий к украинской делегации.
Источник не уточнил причины отмены встречи.
- Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу должна была состояться 28 августа.
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