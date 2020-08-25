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Espreso.tvОбществоВстреча советников лидеров "нормандского" формата, которая должна была состояться 28 августа, отменена, - СМИ

Встреча советников лидеров "нормандского" формата, которая должна была состояться 28 августа, отменена, - СМИ


фото: zik
Источники сообщают, 28 августа встреча советников глав стран "нормандской четверки" не состоится

Об этом сообщает НВ.

"Встречу советников лидеров действительно отменили", - сообщил источник, близкий к украинской делегации.

Источник не уточнил причины отмены встречи.

  • Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу должна была состояться 28 августа.

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