Власти Беларуси объявили координационный совет оппозиции неконституционным

25 августа, 2020, 15:47

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что создание Координационного совета оппозиции является неконституционным

Об этом сообщает издание "Белта".

"Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил Миклашевич.

Он также отметил, что всем гражданам необходимо соблюдать режим конституционной законности.

Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

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