Власть пытается спекулировать, чтобы показывать народу, как она борется за мир, - Княжицкий об идее выборов в ОРДЛО

25 августа, 2020, 16:19

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что во время власти президента Владимира Зеленского Украина не стала ни на шаг ближе к возвращению территорий и восстановлению суверенитета

Об этом он заявил в комментарии журналистам передает Еспресо.TV.

"Мы не можем проводить выборы, хотя бы по той причине, что там не действуют украинские партии, СМИ. Представить, что эти выборы будут демократическими, невозможно. Это абсурд! Поэтому все эти слова для того, чтобы задобрить оккупанта ценой собственной суверенитета, ни к чему хорошему не приведут", - заявил Княжицкий.

По его словам, цель оккупанта - не выборы в ОРДЛО, а полное втягивание Украины в сферу влияния РФ.

"Украинская власть просто пытается спекулировать на этом, чтобы показывать своему народу, как она борется за мир, движется, чтобы к нам вернулись наши территории. Я вам скажу, что ни на шаг к возвращению территорий, к восстановлению суверенитета Украины во время власти Зеленского ближе не стали ", - подчеркнул Княжицкий.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что местные выборы на территориях ОРДЛО, будут внеочередными и проходить по специально принятому закону .

20 июля на итоговой пресс конференции глава Верховного Совета Дмитрий Разумков заявил, что нардепы не готовят отдельный закон о статусе Донбасса.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

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