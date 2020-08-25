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Espreso.tvОбществоВерховный суд Беларуси отказал в удовлетворении трех жалоб о непризнании итогов выборов

Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении трех жалоб о непризнании итогов выборов


фото: tyt.by
Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении жалоб о непризнании результатов президентских выборов

Ранее жалобы подали бывшие кандидаты в президенты по жалобе Светланы Тихановской, Андрей Дмитриев и Анна Канопацка, сообщает издание TUT.by.

В Верховном суде отметили, что решение о признании недействительными выборов принимает Центральная избирательная комиссия.

"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, поскольку подобные требования не относится к компетенции суда", - говорится в сообщении.

В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.

Решение апелляции не подлежит.

  • Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

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