Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении трех жалоб о непризнании итогов выборов
Ранее жалобы подали бывшие кандидаты в президенты по жалобе Светланы Тихановской, Андрей Дмитриев и Анна Канопацка, сообщает издание TUT.by.
В Верховном суде отметили, что решение о признании недействительными выборов принимает Центральная избирательная комиссия.
"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, поскольку подобные требования не относится к компетенции суда", - говорится в сообщении.
В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.
Решение апелляции не подлежит.
- Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.
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