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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее допускают, что лидер Ким Чен Ын в коме, а власть приняла его сестра

В Южной Корее допускают, что лидер Ким Чен Ын в коме, а власть приняла его сестра


фото: reuters
В Сеуле предполагают, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын уже несколько месяцев находится в коме, уступив часть полномочий своей сестре Ким Ё Чен

Как сообщает New York Post , об этом заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.

"Я думаю, что он в коме, но он не умер", - сказал он.

По словам чиновника, все телевизионные записи появлений Ким Чен Ына на публике, которые демонстрировались в последнее время, были смонтированы.

Кроме того, на прошлой неделе Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщало, что Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Ё Чен фактически вторым лицом в государстве.

Предположения о том, что лидер северокорейского режима серьезно болен, появились в апреле, после того, как он около трех недель не появлялся на публике.

На фоне этого в мае информагентство КНДР опубликовало видео, на котором Ким Чен Ын был изображен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхон.

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