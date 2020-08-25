 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки обнаружили 1658 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 1658 новых случаев COVID-19

Утром вторника, 25 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга СНБО.

За сутки на коронавирусом заболели еще 1658 украинцев.

В течение суток зафиксировано 25 новых летальных случаев. Выздоровели - 346 человек.

Больше всего случаев зафиксировали в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Отметим, что в Украине на 25 августа лабораторно подтверждено 108415 случаев COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать