В Украине за сутки обнаружили 1658 новых случаев COVID-19

25 августа, 2020, 08:55

Утром вторника, 25 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга СНБО.

За сутки на коронавирусом заболели еще 1658 украинцев.

В течение суток зафиксировано 25 новых летальных случаев. Выздоровели - 346 человек.

Больше всего случаев зафиксировали в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Отметим, что в Украине на 25 августа лабораторно подтверждено 108415 случаев COVID-19.