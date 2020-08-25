В Украине за сутки обнаружили 1658 новых случаев COVID-19
25 августа, 2020, 08:55
Утром вторника, 25 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга СНБО.
За сутки на коронавирусом заболели еще 1658 украинцев.
В течение суток зафиксировано 25 новых летальных случаев. Выздоровели - 346 человек.
Больше всего случаев зафиксировали в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.
Отметим, что в Украине на 25 августа лабораторно подтверждено 108415 случаев COVID-19.
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