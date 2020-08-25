В Украине ухудшится погода, ожидаются грозы и дожди, местами - сильные ливни
25 августа, 2020, 09:27
Сегодня, 25 августа, погода в Украине ухудшится, синоптики предупреждают о грозах и ливнях в западных, центральных и северных областях
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня ночью в большинстве западных, северных и центральных областях ожидаются грозы. Днем в западной части Украины местами будут наблюдаться значительные дожди.
В Киевской области сегодня ночью и днем также ожидается грозовая активность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос