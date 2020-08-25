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Espreso.tvОбществоВ Украине ухудшится погода, ожидаются грозы и дожди, местами - сильные ливни

В Украине ухудшится погода, ожидаются грозы и дожди, местами - сильные ливни

Сегодня, 25 августа, погода в Украине ухудшится, синоптики предупреждают о грозах и ливнях в западных, центральных и северных областях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня ночью в большинстве западных, северных и центральных областях ожидаются грозы. Днем в западной части Украины местами будут наблюдаться значительные дожди.

В Киевской области сегодня ночью и днем также ожидается грозовая активность.

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